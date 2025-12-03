Il Milan, sabato sera, è uscito da San Siro con il primo posto in classifica nella tasca. I rossoneri di Massimiliano Allegri, contro la Lazio di Sarri, sono riusciti a conquistare i 3 punti grazie al gol di Rafael Leao, arrivato su assist di Fikayo Tomori. Non sono mancate, però, le polemiche legate al finale di gara, molto rocambolesco. Nei minuti finali, la Lazio si è lamentata richiedendo un calcio di rigore, totalmente inesistente, per un fallo di Pavlovic, che il quel momento si trovava allacciato a Marusic in un contrasto. A commentare il fatto è stato Simone Braglia, ex calciatore: VAR via, si o no? Ecco, di seguito, il suo pensiero: