Alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma domani alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportmediaset. L'allenatore livornese ha parlato di diverse tematiche come, ad esempio, alcuni infortuni subiti o la possibile formazione che schiererà.L'allenatore rossonero, però, ha parlato anche dell'ambiente che potranno trovare allo Stadio Olimpico, soprattutto dopo il match di sabato a San Siro, in cui la Lazio ha perso per 1-0. Ecco, di seguito, le sue parole: