Alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma domani alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportmediaset. L'allenatore livornese ha parlato di diverse tematiche come, ad esempio, alcuni infortuni subiti o la possibile formazione che schiererà.L'allenatore rossonero, però, ha parlato anche dell'ambiente che potranno trovare allo Stadio Olimpico, soprattutto dopo il match di sabato a San Siro, in cui la Lazio ha perso per 1-0. Ecco, di seguito, le sue parole:
In vista della partita tra Lazio e Milan in Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita: le sue parole sull'ambente che troveranno a Roma dopo il match di sabato a San Siro
Milan, le parole di Allegri—
Sull'ambiente che troveranno domani: "Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato".
