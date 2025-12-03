In vista della partita tra Lazio e Milan in Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della partita: le sue parole sulla formazione e su Mike Maignan

Alessia Scataglini 3 dicembre 2025 (modifica il 3 dicembre 2025 | 16:40)

Alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Lazio e Milan, in programma domani alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sportmediaset. L'allenatore livornese ha parlato di diverse tematiche come, ad esempio, alcuni infortuni subiti. Il tecnico rossonero, però, ha parlato anche della possibile formazione di domani, soffermandosi sulla partita fatta da Christopher Nkunku sabato in campionato. Spazio anche per Mike Maignan e la possibilità di finire ai calci di rigore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: