Arrivano Buone notizie per quanto riguarda il giovane Simon La Mantia. Il talentoso centrocampista del MilanPrimavera, classe 2008, dopo essersi infortunato gravemente al legamento crociato nella match contro il Cesena , andato in scena tra le mura casalinghe nel corso di questa stagione di Primavera 1, è ufficialmente stato operato. Dopo l'operazione al crociato, il giovane dovrà iniziare il percorso riabilitativo. Con un comunicato ufficiale da parte del club di Via Aldo Rossi, il Milan ha confermato che l'intervento è 'perfettamente riuscito'. Il giovane inizierà la riabilitazione a quindici giorni dall'intervento. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan Primavera, operazione riuscita per il giovane La Mantia: il comunicato
ULTIME MILAN NEWS
Milan Primavera, operazione riuscita per il giovane La Mantia: il comunicato
Arrivano Buone notizie per quanto riguarda il giovane Simon La Mantia. Il talentoso centrocampista del Milan Primavera si è operato in giornata: ecco l'esito dell'intervento
Milan, il comunicato su Simon La Mantia—
(Fonte acmilan-com) - AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Simon La Mantia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
LEGGI ANCHE: Allegri prima di Lazio-Milan: "Fofana non ci sarà. Jashari? Sono curioso di vedere ...">>>
L'operazione, eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscita.
La Mantia inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA