Arrivano Buone notizie per quanto riguarda il giovane Simon La Mantia. Il talentoso centrocampista del MilanPrimavera, classe 2008, dopo essersi infortunato gravemente al legamento crociato nella match contro il Cesena , andato in scena tra le mura casalinghe nel corso di questa stagione di Primavera 1, è ufficialmente stato operato. Dopo l'operazione al crociato, il giovane dovrà iniziare il percorso riabilitativo. Con un comunicato ufficiale da parte del club di Via Aldo Rossi, il Milan ha confermato che l'intervento è 'perfettamente riuscito'. Il giovane inizierà la riabilitazione a quindici giorni dall'intervento. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale: