Sulla questione arbitrale:“Io credo che alla fine giustizia sia stata fatta perchè, conoscendo il regolamento, i protocolli e le linee guida per l’applicazione del regolamento, io credo che questa OFR (on field review) comandata dal VAR Di Paolo ed eseguita dall’arbitro Collu non sia da fare, perchè per me l’intervento di Pavlovic è si con il braccio che non è completamente aderente al corpo, ma mi sembra che la situazione sia da considerarsi congrua quindi non è calcio di rigore quello per il quale si è discusso in pieno recupero, che ha portato anche all’espulsione di Allegri e del vice di Sarri, che ha portato anche al silenzio della stampa per protesta, quando io ritengo che parlare delle cose sia sempre la soluzione migliore.