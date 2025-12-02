Nella giornata di oggi, martedì 02 dicembre 2025, molti siti web e quotidiani sportivi hanno lasciato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria di sabato, avventura tra varie polemiche, uscito finalmente il dialogo completo tra Collu, il VAR e lo stesso Allegri, espulso nel finale della gara. Ma non è tutto: ecco la verità su Maignan-Chelsea e Gimenez-Sunderland! Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>