Su Bartesaghi - "Dopo aver visto tutti che Estupinian non fosse all’altezza della situazione, si pensava che questo ragazzo di poco più di vent’anni fosse un’alternativa, la meno peggio ecco, dopo l’ennesimo esterno straniero sbagliato, invece Bartesaghi sta crescendo in maniera esponenziale, gioca in maniera completamente diversa dal terzino sinistro che il Milan era abituato ad avere cioè potente, che arriva e che travolge gli avversari, ma che poi si dimentica magari di marcare gli attaccanti. Non è perciò Theo Hernandez nella dirompente fase offensiva, non ha il suo tiro straordinario, ma ha una precisione nei cross e anche nell’ atteggiamento difensivo che probabilmente è anche merito di Massimiliano Allegri"
Su Allegri e l'andamento del Milan - "Allegri continua a far viaggiare molto bene questa squadra, forse anche al di là dei propri limiti, che è una delle caratteristiche di Allegri, che rispettiamo, ma che ha commesso un gravissimo errore nel farsi espellere senza neanche sapere quale sarebbe stata la decisione. Da Allegri, allenatore esperto come lui, ci si aspetta che si emendi, che non finisca per diventare una specie di isterismo finale solito nelle sue partite
