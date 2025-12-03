Milan, le parole di Ravezzani

“Parliamo della partita del Milan, che è stata una partita eccellente nel secondo tempo e non all’altezza nel primo tempo. Ma abbiamo ormai capito che la squadra di Allegri funziona così, nel primo tempo neanche un tiro in porta, nel secondo tempo invece una partita ampiamente meritata dal Milan sotto tutti i punti di vista, che evidentemente ha questo tipo di gioco, di tattica, non so quanto scelta, cioè porsi nella condizione di contenere, aspettare l’avversario, farlo sfogare, e poi nel secondo tempo complice anche una freschezza, forse dovuta dal fatto che il Milan non giocando la Champions ha più energie, e questo non lo sappiamo e comunque interessa relativamente, pian piano venire fuori. È stata una partita che ha tra le altre cose portato alla luce anche un paio di giocatori che il Milan ha ritrovato felicemente o che ha trovato felicemente: il primo dei quali è Bartesaghi.