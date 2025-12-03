L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato dei rossoneri di oggi e non solo: ecco le sue parole su cosa manca ai rossoneri dall'estratto di Tuttosport
L'ex attaccante del Milan Milan Andriy Shevchenko è stato intervistato da 'Tuttosport' (qui tutte le sue parole). La punta ha detto la sua anche su Luka Modric. Gli ricorda il 'suo' Pirlo? Ecco il pensiero dell'ucraino: "Modric non ha bisogno di essere paragonato a nessuno: è un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo".
Sheva ha parlato anche di cosa serve al Milan sul mercato: "Quando devi attaccare tu e davanti giocare nel “fango”, in spazi intasati, servono centravanti veri. A cui basta un secondo per bruciare gli avversari sul tempo. Forse sì, per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un attaccante così".