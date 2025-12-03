Pianeta Milan
Shevchenko avverte: "Per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un certo tipo di attaccante"

Shevchenko avverte: 'Per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un certo tipo di attaccante'
L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato dei rossoneri di oggi e non solo: ecco le sue parole su cosa manca ai rossoneri dall'estratto di Tuttosport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'ex attaccante del Milan Milan Andriy Shevchenko è stato intervistato da 'Tuttosport' (qui tutte le sue parole). La punta ha detto la sua anche su Luka Modric. Gli ricorda il 'suo' Pirlo? Ecco il pensiero dell'ucraino: "Modric non ha bisogno di essere paragonato a nessuno: è un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo".

Sheva ha parlato anche di cosa serve al Milan sul mercato: "Quando devi attaccare tu e davanti giocare nel “fango”, in spazi intasati, servono centravanti veri. A cui basta un secondo per bruciare gli avversari sul tempo. Forse sì, per essere completo il Milan avrebbe bisogno di un attaccante così".

L'attaccante conclude: "Ma questo è un campionato senza padroni, aperto e bello, tra l’altro con squadre sorprendenti come il Como. Ho visto un po’ dei loro highlights: stanno facendo davvero un’ottima stagione".

