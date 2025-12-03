Pianeta Milan
L'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha parlato dei rossoneri di oggi e non solo: ecco le sue parole su Rafael Leao dall'estratto di Tuttosport
La leggenda del Milan Andriy Shevchenko è stata intervistata da 'Tuttosport' (qui tutte le sue parole). L'ex attaccante rossonero, tra gli altri argomenti, ha parlato anche di Rafael Leao. Il portoghese avrebbe giocato nel Milan dei suoi tempi? Ecco la risposta: "Sì. Non so se da titolare, ma uno spazio l’avrebbe sicuramente avuto perché è un attaccante con caratteristiche uniche".

In questa stagione Leao sta giocando non da esterno di sinistra, come al solito, ma da prima punta. Ecco cosa ne pensa Shevchenko: "Non è proprio un centravanti, è un giocatore di fascia. Ma se tieni il blocco un po’ più basso, in modo da sfruttarne le caratteristiche migliori e liberarne la corsa, Rafa ha le qualità per farlo, e bene: quando ha spazio davanti, in velocità brucia tutto. Altra cosa è quando gli spazi non ci sono. Adesso Max lo sta provando lì, vediamo come va".

L'ex attaccante conclude il suo pensiero: "In questo momento i risultati sono positivi: Leao sta segnando e imparando un nuovo ruolo. Ma non sarà sempre facile: da centravanti bisogna saper colpire in ogni situazione".

