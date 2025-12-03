Pianeta Milan
Pellegatti rivela: "Nel Milan senso di possibilità per il rinnovo di Maignan. Allegri vuole solo lui"

Il Milan potrebbe essere ancora al lavoro per un possibile rinnovo del contratto in scadenza di Mike Maignan. Ecco le ultime novità da Carlo Pellegatti
Emiliano Guadagnoli
"Mi dicono che deve andare via Gimenez, altrimenti non viene nessuno". Questo il parere chiaro e diretto di Carlo Pellegatti sulle prospettive di calciomercato del Milan. Secondo alcuni rumors il Diavolo potrebbe pensare a un colpo in attacco, ma probabilmente solo con la cessione del messicano.

Il giornalista continua dal suo video su 'YouTube': Mettetelo bene in testa, inutile inventare nomi. Mi hanno detto no anche a Thiago Silva. Non rompono il porcellino, a gennaio, ad oggi, non tirano fuori soldi".

Il tifoso del Milan ha parlato anche delle ultime novità sul possibile rinnovo di Mike Maignan. Il portiere, al momento, resta in scadenza a fine stagione: "Massimiliano Allegri vuole solo Mike Maignan, oggi e domani. Sta lavorando. Fuori dal Milan c'è pessimismo riguardo il possibile rinnovo, ma nel Milan si sta lavorando e c'è un senso di possibilità, Allegri continua a lavorare su questo, sul convincere Maignan a restare. Allegri vuole solo Maignan, oggi e domani".

