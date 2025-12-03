Il tifoso del Milan ha parlato anche delle ultime novità sul possibile rinnovo di Mike Maignan. Il portiere, al momento, resta in scadenza a fine stagione: "Massimiliano Allegri vuole solo Mike Maignan, oggi e domani. Sta lavorando. Fuori dal Milan c'è pessimismo riguardo il possibile rinnovo, ma nel Milan si sta lavorando e c'è un senso di possibilità, Allegri continua a lavorare su questo, sul convincere Maignan a restare. Allegri vuole solo Maignan, oggi e domani".