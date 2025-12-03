Caressa sul VAR: “Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo”

Caressa e il caso VAR di Milan-Lazio—
"Poteva andare lì e parlare di palla inattesa, era plausibile. L’arbitro aveva deciso che non era calcio di rigore e poteva mantenere la sua decisione. Il var, secondo me, non lo doveva chiamare".
Infine una possibile soluzione sui falli di mano: "Serve una diversa interpretazione delle regole: torniamo alla volontarietà o non volontarietà. Tanto l’interpretazione c’è lo stesso, se il braccio è enormemente larghissimo è fallo perché è volontaria l’azione per occupare più spazio. Era molto più facile di come è adesso, ora è impossibile andare avanti. Non capisce più nulla nessuno".
