Caressa sul VAR: “Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo”

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del caso VAR durante Milan-Lazio 1-0. Parere molto importanti del telecronista. Ecco un estratto da 'YouTube'
Nel suo solito commento dopo l'ultima giornata di campionato, il giornalista Fabio Caressa ha parlato anche del caso VAR durante Milan-Lazio 1-0. Ecco il suo parere su 'YouTube'.

"Quello che è successo in Milan-Lazio è gravissimo. Se fossi stato Rocchi sarei diventato una bestia, perché tu non puoi pensare di prendere in giro le persone. È ovvio che la Lazio si sia infuriata su questa cosa, al microfono l’arbitro Collu ha detto “il rigore c’è ma prima c’era un fallo”, però non c’era questo fallo. Veramente puoi pensare di fare fesse le persone?". Caressa poi continua.

Caressa e il caso VAR di Milan-Lazio

"Poteva andare lì e parlare di palla inattesa, era plausibile. L’arbitro aveva deciso che non era calcio di rigore e poteva mantenere la sua decisione. Il var, secondo me, non lo doveva chiamare".

Infine una possibile soluzione sui falli di mano: "Serve una diversa interpretazione delle regole: torniamo alla volontarietà o non volontarietà. Tanto l’interpretazione c’è lo stesso, se il braccio è enormemente larghissimo è fallo perché è volontaria l’azione per occupare più spazio. Era molto più facile di come è adesso, ora è impossibile andare avanti. Non capisce più nulla nessuno".

