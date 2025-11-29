Pagelle Milan-Lazio 1-0: Maignan e Bartesaghi da applausi!

PAGELLE MILAN-LAZIO - Il concetto di bellezza è relativo. Quindi anche quello di bruttezza. Per molti questa partita non è entusiasmante, ma per chi scrive, vi avviso, lo è. È il classico Milan di quest'anno e la cosa più importante è che non rischia. Sembra assurdo, considerando che la grande palla gol della Lazio arriva dopo pochissimi secondi di partita e Maignan si supera, ma è ancora un piazzato in avvio. Poi il Milan si sistema e non subisce più nulla. Anzi, si affaccia davanti con Rafa Leao e Saelemaekers, ma Fofana respinge il tiro del belga. Poi l'altra grande occasione è per Fikayo Tomori, che però non centra la porta. Finisce un primo tempo avaro di emozioni, ma soprattutto con un Milan che sbaglia tanto tecnicamente. La seconda frazione si apre però come ci si aspettava: il Milan attacca e trova anche il gol. Con una grande azione. Poi ci sono almeno cinque palle gol nitide per chiuderla. Nel finale rischio psicodramma, ma per fortuna la giustizia trionfa!