Capello: “Nkunku? Contro la Lazio mi è piaciuto. Scudetto? Il punto in più del Milan è…”

Intervistato in esclusiva dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato dello scudetto tra Milan Napoli e del ruolo di Christopher Nkunku
Alessia Scataglini

Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex allenatore rossonero si è soffermato a parlare del duello tra Milan e Napoli per lo scudetto, per poi spostarsi ad analizzare l'ex Chelsea Christopher Nkunku. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Capello

Su Christopher Nkunku: «Contro la Lazio, per la prima volta, non mi è dispiaciuto, l’ho trovato coinvolto e volenteroso. Possiamo definirlo “un risveglio”. Per i gol giusto aspettarlo ancora».

Capello sul duello tra Milan e Napoli per lo Scudetto: «Se fosse una corsa a due, il punto in più del Milan può essere la possibilità di lavorare e parlarsi durante la settimana, senza impegni extra. Un fattore pesante, che può valere per il Milan e il Como: attenzione perché Cesc Fàbregas può dar fastidio lì davanti, lo dissi a inizio stagione. Il punto in più del Napoli? Un uomo, Romelu Lukaku. Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato».

 

