Capello sul duello tra Milan e Napoli per lo Scudetto: «Se fosse una corsa a due, il punto in più del Milan può essere la possibilità di lavorare e parlarsi durante la settimana, senza impegni extra. Un fattore pesante, che può valere per il Milan e il Como: attenzione perché Cesc Fàbregas può dar fastidio lì davanti, lo dissi a inizio stagione. Il punto in più del Napoli? Un uomo, Romelu Lukaku. Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato».