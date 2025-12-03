Sul nuovo formato: "Molti non hanno mai avuto la possibilità di giocare un Mondiale, so quanto sia importante quel momento in cui vieni supportato da tutto il tuo Paese".

Sulle varie sedi del Mondiale: "Il calcio negli Stati Uniti sta crescendo molto, ci ho giocato anche io. Lo stesso vale per il Canada, per non parlare del Messico. È un vero sogno giocare un Mondiale, sembra ieri che si giocava in Qatar"

Sui suoi migliori ricordi: "Ho vinto un Mondiale nel 2002, è incredibile la gioia che provi quando vinci. Il mio miglior ricordo è proprio quando ho toccato la coppa, mentre al secondo posto metto il mio primo gol in un Mondiale del 2006. E da tifoso dico infine il Mondiale vinto contro l'Italia nel 1994".