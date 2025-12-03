Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Kakà: “Emozionato per il Mondiale. Miglior ricordo? Da tifoso quello contro l’Italia”

INTERVISTE

Ex Milan, Kakà: “Emozionato per il Mondiale. Miglior ricordo? Da tifoso quello contro l’Italia”

Ex Milan, Kakà: “Emozionato per il Mondiale. Miglior ricordo? Da tifoso quello contro l’Italia” - immagine 1
L'ex giocatore e pallone d'oro del Milan Kakà, ex fantasista della Nazionale brasiliana, ha rilasciato un'intervista ai canali della FIFA: tutte le sue parole sul prossimo Mondiale del 2026.
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex giocatore e pallone d'oro del Milan, Ricardo Izecson dos Santos Leite conosciuto meglio come Kakà, ex fantasista della Nazionale brasiliana, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali della FIFA, nella quale ha parlato del prossimo Mondiale del 2026. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Kakà sul Mondiale

—  

"Sono un grande fan del Mondiale, ne ho giocati ben tre nella mia carriera. Sono veramente emozionato, ci saranno ben 48 Nazionali in gioco con questo nuovo formato".

LEGGI ANCHE

Sul nuovo formato: "Molti non hanno mai avuto la possibilità di giocare un Mondiale, so quanto sia importante quel momento in cui vieni supportato da tutto il tuo Paese".

Sulle varie sedi del Mondiale: "Il calcio negli Stati Uniti sta crescendo molto, ci ho giocato anche io. Lo stesso vale per il Canada, per non parlare del Messico. È un vero sogno giocare un Mondiale, sembra ieri che si giocava in Qatar"

LEGGI ANCHE: Allegri prima di Lazio-Milan: "Fofana non ci sarà. Jashari? Sono curioso di vedere ...">>>

Sui suoi migliori ricordi: "Ho vinto un Mondiale nel 2002, è incredibile la gioia che provi quando vinci. Il mio miglior ricordo è proprio quando ho toccato la coppa, mentre al secondo posto metto il mio primo gol in un Mondiale del 2006. E da tifoso dico infine il Mondiale vinto contro l'Italia nel 1994".

Leggi anche
Borriello: “Milan e Napoli strutturate per lo scudetto. Ad Allegri manca un 9 alla...
Ravezzani: “Allegri fa viaggiare bene la squadra. Bartesaghi? Cresciuto in maniera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA