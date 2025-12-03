"Pulisic è a disposizione. Fofana no, speriamo di averlo con il Sassuolo. Athekame fuori, così come Gimenez che sta lavorando per rientrare. Le sostituzioni saranno molto importanti. Cerchiamo di recuperare tutti il prima possibile". Questo il punto di Massimiliano Allegri sugli infortuni in casa Milan in vista di Lazio-Milan di Coppa Italia, in programma domani sera (parole da SportMediaset). Un infortunio importante per i rossoneri visto che Fofana ha giocato praticamente sempre da titolare con Allegri in questa stagione.