Brutte notizie per il Milan direttamente da Allegri: si ferma per infortunio il centrocampista Fofana. Ecco cosa ha da Gazzetta.it
"Pulisic è a disposizione. Fofana no, speriamo di averlo con il Sassuolo. Athekame fuori, così come Gimenez che sta lavorando per rientrare. Le sostituzioni saranno molto importanti. Cerchiamo di recuperare tutti il prima possibile". Questo il punto di Massimiliano Allegri sugli infortuni in casa Milan in vista di Lazio-Milan di Coppa Italia, in programma domani sera (parole da SportMediaset). Un infortunio importante per i rossoneri visto che Fofana ha giocato praticamente sempre da titolare con Allegri in questa stagione.

Che tipo di infortunio ha Fofana? Come scrive Gazzetta.it, il francese ha un problema a un adduttore, salterà anche la partita di campionato di lunedì a Torino, come detto dallo stesso Massimiliano Allegri. Chi verrà convocato al suo posto?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, al posto di Fofana, domani sarà convocato il classe 2007 del Milan Futuro Emanuele Sala, fresco di rinnovo di contratto con il club rossonero. Da titolare, invece, possibile spazio sia per Ricci che per Jashari a centrocampo.

