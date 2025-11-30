Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

“Rido perché lo so”, Fofana scoppia a ridere dopo Milan-Lazio. Ecco cosa è successo

Fofana e il siparietto: il centrocampista del Milan scoppia a ridere. Ecco perché
Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana è stato intervistato in zona mista dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

'Sei un diesel, nel primo tempo aspetti, osservi, guardi e poi nella ripresa sei ovunque'. Questa la domanda che viene posta a Youssouf Fofana. Il centrocampista del Milan ride di gusto e spiega: "Rido perché lo so". Questo il siparietto in zona mista dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Nelle parole riportate da 'Sportitalia' Fofana continua: "Lo dico anche a me. Lo so che prendo del tempo per entrare in partita. Se prendiamo gol i primi quindici minuti non va bene. Lavoro anche su questo, ma non è facile perché fa parte di me, sono così anche nella vita normale".

Credete allo scudetto? "No lo scudetto a maggio". Sempre in zona mista ha parlato Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole sempre da 'Sportitalia': "Il primo tempo della Lazio è stato bello, quando pressano diventa difficile e nella prima frazione abbiamo avuto poche occasione. Nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita".

Allegri poi parla proprio del siparietto avvenuto con Fofana poco prima: "Sono giocatori che strappano, aprono il campo. L'importante è continuare, ma il percorso è lungo e difficile. Bisogno tenere i punti per terra. Dopo la vittoria di stasera mancano ancora 48 punti per entrare in Champions League".

