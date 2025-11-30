'Sei un diesel, nel primo tempo aspetti, osservi, guardi e poi nella ripresa sei ovunque'. Questa la domanda che viene posta a Youssouf Fofana. Il centrocampista del Milan ride di gusto e spiega: "Rido perché lo so". Questo il siparietto in zona mista dopo la vittoria dei rossoneri contro la Lazio. Nelle parole riportate da 'Sportitalia' Fofana continua: "Lo dico anche a me. Lo so che prendo del tempo per entrare in partita. Se prendiamo gol i primi quindici minuti non va bene. Lavoro anche su questo, ma non è facile perché fa parte di me, sono così anche nella vita normale".