Allegri avverte il Milan dopo la Lazio: “Con 28 punti non andiamo da nessuna parte”. Collu e i singoli …
LEGGI ANCHE: A cosa serve il VAR? Chiamata 'folle' in Milan-Lazio. E 'contro' i rossoneri non è la prima volta>>>
Allegri poi parla proprio del siparietto avvenuto con Fofana poco prima: "Sono giocatori che strappano, aprono il campo. L'importante è continuare, ma il percorso è lungo e difficile. Bisogno tenere i punti per terra. Dopo la vittoria di stasera mancano ancora 48 punti per entrare in Champions League".
© RIPRODUZIONE RISERVATA