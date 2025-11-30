PIANETAMILAN partite arbitri var Pavlovic con la Lazio come Saelemaekers con il Parma: le chiamate folli del ‘VAR’ contro il Milan

MILAN-LAZIO

Pavlovic con la Lazio come Saelemaekers con il Parma: le chiamate folli del ‘VAR’ contro il Milan

Milan-Lazio, VAR e chiamate arbitrali: si sta facendo molta confusione. La chiamata ai danni di Pavlovic come quella contro Saelemaekers a Parma. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A cosa serve il VAR? Chiamata errata in Milan-Lazio. E 'contro' i rossoneri non è la prima volta

Il Milan vince per 1-0 contro la Lazio. Una bella vittoria per i rossoneri che salgono in testa alla classifica grazie al gol di Leao e a una difesa di ferra da parte dei ragazzi di Allegri. Il Diavolo non soffre per nulla nella ripresa, ma il fiato si blocca nell'ultimo dei 5 minuti di recupero quando il tiro di Romagnoli sbatte su Pavlovic in area di rigore. Braccio e revisione al VAR. L'arbitro Collu, che non aveva fischiato nulla dal campo, è stato richiamato da Aleandro Di Paolo al VAR. Tocco del serbo per Collu che sarebbe da punire, se non ci fosse prima un fallo di Marusic. PROSSIMA SCHEDA

