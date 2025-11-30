Allegri avverte il Milan dopo la Lazio: “Con 28 punti non andiamo da nessuna parte”. Collu e i singoli …
LEGGI ANCHE: A cosa serve il VAR? Chiamata 'folle' in Milan-Lazio. E 'contro' i rossoneri non è la prima volta>>>
Poi il parere sulla partita dei rossoneri: "Il Milan è stato eccellente nel secondo tempo, male nel primo. Bartesaghi cresce in maniera esponenziale. Non è Theo Hernandez, ma per certi versi è anche meglio nei cross e nell'atteggiamento difensivo che forse è merito anche di Allegri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA