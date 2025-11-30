Partita tranquilla quella tra Milan e Lazio che si è trasformata in caos per una chiamata del VAR su un presunto fallo di mano di Pavlovic nel recupero: "Abbiamo visto qualcosa in Milan-Lazio che a me è sembrato cervellotico: il tentativo di dare un rigore alla Lazio da parte del VAR per un tocco di mano di Pavlovic che è sembrato anch'esso cervellotico". Il direttore di 'TeleLombardia'Fabio Ravezzani parla così dell'accaduto sul video 'YouTube' di 'QSVS': "Pavlovic è di spalle, vicino a Romagnoli e in lotta con Marusic. Un'ingiustizia sarebbe stata dare questo rigore alla Lazio".