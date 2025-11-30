Pianeta Milan
Ravezzani: 'Un'ingiustizia sarebbe stata dare questo rigore alla Lazio. Follia del VAR'
Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere su 'YouTube' in particolare sul VAR e non solo
Emiliano Guadagnoli 

Partita tranquilla quella tra Milan e Lazio che si è trasformata in caos per una chiamata del VAR su un presunto fallo di mano di Pavlovic nel recupero: "Abbiamo visto qualcosa in Milan-Lazio che a me è sembrato cervellotico: il tentativo di dare un rigore alla Lazio da parte del VAR per un tocco di mano di Pavlovic che è sembrato anch'esso cervellotico". Il direttore di 'TeleLombardia'Fabio Ravezzani parla così dell'accaduto sul video 'YouTube' di 'QSVS': "Pavlovic è di spalle, vicino a Romagnoli e in lotta con Marusic. Un'ingiustizia sarebbe stata dare questo rigore alla Lazio".

Il giornalista continua con la sua analisi: "Era un rigorino. La sensazione è che Collu abbia cercato una via di fuga per non far fare brutta figura al Varista Di Paolo. Non era palesemente rigore, follia richiamare l'arbitro al VAR".

Poi il parere sulla partita dei rossoneri: "Il Milan è stato eccellente nel secondo tempo, male nel primo. Bartesaghi cresce in maniera esponenziale. Non è Theo Hernandez, ma per certi versi è anche meglio nei cross e nell'atteggiamento difensivo che forse è merito anche di Allegri".

