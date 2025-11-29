José Altafini , ex calciatore del Milan , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di R adio Kiss Kiss sulla lotta Scudetto. L'ex rossonero, oltre a parlare del Milan di Allegri , si è spostato anche su Roma e Napoli, due delle big che si stanno contendendo il titolo assieme ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, Altafini sui rossoneri

Le parole di Altafini sulla lotta scudetto e sul Milan: "Neres è importantissimo, sa puntare l’avversario e libera gli attaccanti. Lui sa fare anche gol, è molto bravo. Brasile? Ancelotti ha tanti calciatori a disposizione, però un pensierino su Neres può farlo, perché no.