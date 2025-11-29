José Altafini, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla lotta scudetto, soffermandosi anche sul Milan di Allegri
José Altafini, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla lotta Scudetto. L'ex rossonero, oltre a parlare del Milan di Allegri, si è spostato anche su Roma e Napoli, due delle big che si stanno contendendo il titolo assieme ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan, Altafini sui rossoneri
Le parole di Altafini sulla lotta scudetto e sul Milan: "Neres è importantissimo, sa puntare l’avversario e libera gli attaccanti. Lui sa fare anche gol, è molto bravo. Brasile? Ancelotti ha tanti calciatori a disposizione, però un pensierino su Neres può farlo, perché no.