Altafini: “Del Milan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato”

José Altafini, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla lotta scudetto, soffermandosi anche sul Milan di Allegri
Alessia Scataglini
José Altafini, ex calciatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla lotta Scudetto. L'ex rossonero, oltre a parlare del Milan di Allegri, si è spostato anche su Roma e Napoli, due delle big che si stanno contendendo il titolo assieme ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Altafini sulla lotta scudetto e sul Milan: "Neres è importantissimo, sa puntare l’avversario e libera gli attaccanti. Lui sa fare anche gol, è molto bravo. Brasile? Ancelotti ha tanti calciatori a disposizione, però un pensierino su Neres può farlo, perché no.

Roma-Napoli? Non so se i giallorossi continueranno così, io avrei paura dell’Inter che può sempre recuperare, ha tanti calciatori forti e non va mai sottovalutata. Del Milan non so se fidarsi, ha vinto il derby ma non lo ha dominato, Allegri ha migliorato molto la difesa, ma gli manca una prima punta”.

