Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Sosa: “Milan-Lazio? Occhio. I biancocelesti devono cercare di fare la partita”

INTERVISTE

Sosa: “Milan-Lazio? Occhio. I biancocelesti devono cercare di fare la partita”

Sosa: “Milan-Lazio? Occhio. I biancocelesti devono cercare di fare la partita” - immagine 1
In vista di Milan-Lazio, match in programma stasera alle ore 20:45, Ruben Sosa, ex biancocelesti, ha speso alcune parole sul match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Questa sera, alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026. Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex calciatore della Lazio e dell'Inter, Ruben Sosa, ha voluto spendere alcune parole sul big match di questa sera tra la formazione di Allegri e quella di Sarri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Milan-Lazio, le parole di Sosa

—  

Sul match di stasera: "Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello. Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po' come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ecco quando torna Pulisic. Leao e Nkunku chiamati a fare una buona prestazione. Novità sull’attacco

Su cosa serve alla Lazio, quali sono le loro potenzialità:

"La Lazio ha buoni calciatori. Deve credere nelle proprie potenzialità. Serve maggiore cattiveria agonistica. I calciatori devono capire cosa è la Lazio, cosa rappresenta".

Leggi anche
Milan, De Paola: “Con la Lazio sfida tra ‘giochisti’ e...
De Vecchi: “Camarda? Deve dare continuità alle prestazioni e alla crescita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA