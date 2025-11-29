In vista di Milan-Lazio, match in programma stasera alle ore 20:45, Ruben Sosa, ex biancocelesti, ha speso alcune parole sul match
Questa sera, alle ore 20:45, presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026. Intervistato dai microfoni di TMW, l'ex calciatore della Lazio e dell'Inter, Ruben Sosa, ha voluto spendere alcune parole sul big match di questa sera tra la formazione di Allegri e quella di Sarri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Milan-Lazio, le parole di Sosa
—
Sul match di stasera: "Milan-Lazio? Occhio. La Lazio ha cominciato male ma è una squadra che merita palcoscenici di alto livello. Per i calciatori della Lazio deve essere vissuta un po' come una finale, può rappresentare la partita della svolta definitiva. La Lazio deve cercare di fare la partita e battere il Milan".