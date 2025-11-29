Milan, quando rientra Pulisic. Nkunku titolare con la Lazio e mercato

Nella giornata di oggi, sabato 29 novembre 2025, molti siti web e quotidiani, sia sportivi che di altre tipologie, hanno speso alcune parole per il Milan di Allegri, tra novità di mercato e la sfida con la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA