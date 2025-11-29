Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, De Paola: “Con la Lazio sfida tra ‘giochisti’ e ‘risultatisti’. Allegri? È cambiato perché…”

INTERVISTE

Milan, De Paola: “Con la Lazio sfida tra ‘giochisti’ e ‘risultatisti’. Allegri? È cambiato perché…”

De Paola: 'Milan-Lazio sfida tra 'giochisti' e 'risultatisti'. Allegri è cambiato'
Ai microfoni di 'Maracanà' il giornalista Paolo De Paola ha parlato della prossima giornata di Serie A, soffermandosi sulla sfida tra Milan e Lazio e il confronto tra i due allenatori: Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri
Redazione

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Paolo De Paola ha detto la sua sulla prossima giornata di Serie A, soffermandosi sulla sfida tra Milan e Lazio, in programma sabato sera alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Le parole di Paolo De Paola a 'Maracanà'

—  

Di seguito vengono riportate le dichiarazioni del giornalista Paolo De Paola rilasciate ai microfoni del programma 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio'.

LEGGI ANCHE

Milan-Lazio, che partita dobbiamo aspettarci?

"Sarà una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello che sta facendo al Milan, si vede una differenza netta rispetto a quello che stava facendo alla Juve. Le cose vanno analizzate. Allegri è cambiato, offre una qualità di calcio diversa rispetto a prima. Su Sarri dico che mi sembra una narrazione troppo edulcorata su di lui. E' arrivato a un punto cruciale della sua carriera, si è appagato e ha ritenuto di non poter fare di più. Sarri però ha fallito, era una speranza come Sacchi. Tutto il sarrismo dopo Napoli non è approdato a quelle vittorie che potevamo potesse portare il suo nuovo credo. Lui sta dimostrando che è il migliore del cortile ora, ma è un limite. Doveva fare quel salto di qualità nell'Olimpo che non è arrivato, perché non ha più quell'ambizione e voglia. Ora si sente arrivato".

Chivu e Spalletti, segnali contrastanti in Europa:

"Faccio un paragone. Chivu è al fianco al cavallo o monta il cavallo Inter? Chivu è ancora con la mentalità dei giocatori, Spalletti è più tecnico d'esperienza. I cali dell'Inter li individuo per il fatto che c'è un allenatore ancora un po' molle. Spalletti la cavalca la Juve, Chivu non è ancora così, deve rompere la barriera di vicinanza con i calciatori".

LEGGI ANCHE: Milan, ecco quando torna Pulisic. Leao e Nkunku chiamati a fare una buona prestazione. Novità sull’attacco

Roma-Napoli big match di giornata:

"Fra i due in questa partita ha più da perdere il Napoli. Gasperini lotta per entrare tra le prime quattro e tutto quello che viene di più è ottimo. La pressione è sul Napoli. Chi sarà più aggressivo la vincerà. Le carte del Napoli possono essere le fasce ritrovate".

Leggi anche
De Vecchi: “Camarda? Deve dare continuità alle prestazioni e alla crescita”
Femminile, Cernoia: “Vestire la maglia del Milan mi lascia delle emozioni incredibili”

© RIPRODUZIONE RISERVATA