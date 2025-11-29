Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Femminile, Cernoia: “Vestire la maglia del Milan mi lascia delle emozioni incredibili”

INTERVISTE

Femminile, Cernoia: “Vestire la maglia del Milan mi lascia delle emozioni incredibili”

Femminile, Cernoia: “Vestire la maglia del Milan mi lascia delle emozioni incredibili” - immagine 1
Valentina Cernoia, centrocampista del Milan Femminile dal 2023,  è stata intervistata dai microfoni ufficiali di Milan TV: le sue parole dall'inizio della sua carriera fino all'importanza della maglia rossonera
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Valentina Cernoia, centrocampista del Milan Femminile dal 2023,  è stata intervistata dai microfoni ufficiali di Milan TV durante la sosta per le Nazionali delle varie squadre femminili. Durante l'intervista il centrocampista ha voluto soffermarsi a parlare delle vittorie conquistate con la squadra, per poi parlare dell'importanza di vestire la maglia rossonera. Piccolo pensiero anche alla sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta durante il corso della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Femminile, le parole di Cernoia

—  

Io ho sentito una forte energia quando abbiamo portato a casa una partita difficilissima, che era quella contro la Juve. Mi sono sentita squadra, mi sono sentita Milan. E io credo che quello sia un punto importante da cui ripartire poi ogni settimana, nel lavoro quotidiano, per poter portare a casa altre partite di questo livello“.

LEGGI ANCHE

Sulla maglia:Vestire la maglia rossonera mi lascia delle emozioni incredibili. È difficile da spiegare a parole, perché è una cosa che va vissuta, che senti tu. La cosa che mi motiva, che mi fa sentire quel qualcosa in più è la motivazione di voler portare a casa un primo trofeo con la squadra femminile“.

Sull'inizio della sua carriera:Se penso a com’ero da piccola e in tutti questi anni di carriera, non è cambiata sicuramente la mia voglia di vincere, di battagliare in campo. Mi sono sempre vantata di avere una grossa determinazione. Di quello che invece so di aver raccolto in questi anni è invece l’aspetto relazionale, secondo me una cosa fondamentale e da curare, impari con gli anni. Credo che i gruppi vincenti, le squadre forti, debbano essere costruite anche sulle relazioni tra le giocatrici. Questo è un aspetto che mi piace curare, negli ultimi anni in particolare. Abbiamo dei personaggi in squadra…Chanté (Dompig, ndr.) è un personaggio a modo suo: penso che avrà un futuro da attrice, sempre se non è arrabbiata perché rosica nelle partitine”.

LEGGI ANCHE: Leao, i segnali di Allegri: "Io non lo trasformo". Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan>>>

Sulla famiglia:La mia famiglia mi ha sempre sostenuta. La mia mamma è la mia fan numero uno: lei mi ha fatto il regalo più grande che una mamma può fare, ovvero lasciarmi libera di seguire la mia passione. Non sarei qui se la mia mamma mi avesse messo degli ostacoli di fronte. Il mio cane? Una bella bestia, un cane energico che richiede tante energie. Per chi non lo sa, per chi non ha un cane, l’amore che ti regala un animale domestico che vive in casa con te è incredibile. Non si può spiegare a parole, si deve vivere. Sento di dover lanciare un messaggio: a tutti quelli eroi che hanno un cane pastore…non siete gli unici, non siete i soli! Non molliamo!“.

Leggi anche
Ex Milan, parla Bressan: “Il momento di svolta? Quando arrivò la chiamata del Milan”
Chiariello sul Milan: “Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima. Su Modric...

© RIPRODUZIONE RISERVATA