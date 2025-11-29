Sul momento che gli ha cambiato la vita: Il Milan: "Avevo appena compiuto 17 anni, avevo fatto l'Interregionale e sapevo che giocando al Montebelluna potevano esserci chance di essere visto. In realtà non pensavo però che fossi osservato da qualcuno, tanto che a fine stagione ero pronto ad andarmene in vacanza, quando arrivò una telefonata a mia madre, che poi mi disse che entro venti giorni dovevo partire per Milanello perché il Milan mi aveva comprato. Lì è stato il momento di svolta, perché non me lo aspettavo. In fretta e furia sono partito, pensavo di andare ad allenarmi con la Primavera invece entrai direttamente dalla porta principale e mi allenai con la prima squadra. E lì è stato veramente quello che mi ha fatto svoltare. Ho avuto l'onore di imparare dai grandi campioni dell'epoca. Ho appreso tutto lì e mi ha dato tanto per proseguire la mia carriera".