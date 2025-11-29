Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Chiariello sul Milan: “Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima. Su Modric …”

INTERVISTE

Chiariello sul Milan: “Deve ancora dimostrare ma sta acquisendo autostima. Su Modric …”

Chiariello: 'Milan? Deve ancora dimostrare ma con Allegri è pericoloso...'
Ai microfoni di 'Radio CRC' il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello ha parlato del Milan guidato da Modric e dell'Inter di Chivu, mostrando dubbi verso le due squadre milanesi
Redazione

Il giornalista Umberto Chiariello ha offerto una lettura particolarmente critica dell'attuale Serie A ai microfoni di 'Radio CRC', soffermandosi soprattutto sul Milan e sulla scarsa personalità mostrata dall'Inter nei momenti cruciali della stagione. Ecco le parole del giornalista di fede napoletana.

Le parole di Umberto Chiariello sulle due milanesi

—  

"Al Milan penseremo successivamente, che il Milan ancora si deve fare, ancora deve dimostrare. Sta acquisendo autostima. Una squadra che non ha le coppe, che c’ha Allegri in panchina, abituato a vincere gli scudetti, che aumenta nell'autostima, che in campo a gente come Maignan, Leao, Modric e Pulisic. Certamente è una squadra che può essere pericolosa".

LEGGI ANCHE

Ha poi aggiunto: "Io non ci credo, l'ho sempre detto e lo ribadisco ancora oggi e non so fino a chi reggerà Modric che è un mostro, sta facendo cose che mi hanno lasciato sbalordito, non m'aspettavo che fosse così centrale e continuo, però vedremo. Quando tu fondi le tue fortune su un quarantenne sei sempre molto a rischio".

LEGGI ANCHE: Leao, i segnali di Allegri: "Io non lo trasformo". Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan>>>

Sull'Inter: "Però questa analisi ci porta a dire che l'Inter, che è la più forte sulla carta e che quando gioca è la migliore, ha una malattia nel DNA, c'ha una leucemia congenita, non sa vincere le partite che contano, non ha il Killer Instinct, che è fondamentale per le grandi squadre. Quello che ha Antonio Conte però, che nei momenti determinanti: 3-1 all'Inter, 3-1 all'Atalanta. E secondo me a Roma noi un altro bel ‘drangt’ glielo possiamo sempre dare, perché la Roma in casa fa la fatica bestiale, le vince tutte fuori casa. Si affrontano due squadre, una che fatica in trasferta il Napoli e una che fatica in casa la Roma".

Leggi anche
Milan, Zille: “Bartesaghi ragazzo maturo che si è ritrovato titolare senza immaginare di...
Pancaro: “Scudetto per il Milan? C’è una variabile. Ecco la fortuna di Leao”

© RIPRODUZIONE RISERVATA