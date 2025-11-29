Zille: 'Buffon ha ammesso di osservare Bartesaghi per l'Italia. Su Modric...'

Leao, i segnali di Allegri: “Io non lo trasformo”. Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan
La giornalista ha poi aggiunto: "Anche Buffon ha ammesso di osservarlo in chiave Nazionale italiana e vedere Bartesaghi che non si scompone sentendo queste parole, che mantiene la misura in tutto, credo che sia una grande base per lui avere questo tipo di carattere. Poi ha sottolineato il ruolo che ha avuto Milan Futuro, che noi abbiamo bollato come un fallimento, però Bartesaghi dice che questa cosa gli è servita, mettendosi alla prova in un campionato diverso con degli obiettivi diversi rispetto alla Primavera".
Su Modric, invece: "Modric? Non lo sottovaluterei nel suo farsi rispettare. Modric sa farsi valere. Anche quando va addosso a Bastoni, perché lì c’è stato un contatto e il difensore nerazzurro rimane a terra, capisce che c’è un minimo rischio di potere essere punito per qualcosa e quindi fa quello che fa un grande calciatore: percepisce il pericolo, resta lì, fa un po’ trash talking e Lautaro reagisce. Non tratterei Modric come un angelo perché per fortuna del Milan non lo è".
