Zille: 'Buffon ha ammesso di osservare Bartesaghi per l'Italia. Su Modric...'

La giornalista ha poi aggiunto: "Anche Buffon ha ammesso di osservarlo in chiave Nazionale italiana e vedere Bartesaghi che non si scompone sentendo queste parole, che mantiene la misura in tutto, credo che sia una grande base per lui avere questo tipo di carattere. Poi ha sottolineato il ruolo che ha avuto Milan Futuro, che noi abbiamo bollato come un fallimento, però Bartesaghi dice che questa cosa gli è servita, mettendosi alla prova in un campionato diverso con degli obiettivi diversi rispetto alla Primavera".