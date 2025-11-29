Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Zille: “Bartesaghi ragazzo maturo che si è ritrovato titolare senza immaginare di poterlo essere”

INTERVISTE

Milan, Zille: “Bartesaghi ragazzo maturo che si è ritrovato titolare senza immaginare di poterlo essere”

Zille: 'Buffon ha ammesso di osservare Bartesaghi per l'Italia. Su Modric...'
La giornalista di DAZN Federica Zille ha parlato ai microfoni di 'Radio Rossonera' del talento rossonero Davide Bartesaghi, sottolineando la sua maturità nonostante la giovane età. Su Modric...
Redazione

Dopo la grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, i riflettori sono stati (giustamente) presi dai vari Maignan, Pulisic e Saelemaekers. Ma c'è stata una prestazione silenziosa e solida che non era scontato aspettarsi. Parliamo della prova di Davide Bartesaghi, titolare al suo primo derby della Madonnina. Proprio dell'esterno classe 2005 ha parlato la giornalista di DAZN Federica Zille ai microfoni di 'Radio Rossonera'.

Federica Zille su Bartesaghi e Modric

—  

"Bartesaghi è un ragazzo molto maturo che si è ritrovato titolare senza, presumo, immaginare di poterlo essere a inizio stagione. Estupinan ricordiamo è assolutamente recuperato, quindi adesso è una scelta a tutti gli effetti mandare Bartesaghi in campo dal primo minuto nel derby di Milano che lui aveva giocato fin qui solo nelle giovanili. Grande consapevolezza".

LEGGI ANCHE

La giornalista ha poi aggiunto: "Anche Buffon ha ammesso di osservarlo in chiave Nazionale italiana e vedere Bartesaghi che non si scompone sentendo queste parole, che mantiene la misura in tutto, credo che sia una grande base per lui avere questo tipo di carattere. Poi ha sottolineato il ruolo che ha avuto Milan Futuro, che noi abbiamo bollato come un fallimento, però Bartesaghi dice che questa cosa gli è servita, mettendosi alla prova in un campionato diverso con degli obiettivi diversi rispetto alla Primavera".

LEGGI ANCHE: Leao, i segnali di Allegri: "Io non lo trasformo". Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan>>>

Su Modric, invece: "Modric? Non lo sottovaluterei nel suo farsi rispettare. Modric sa farsi valere. Anche quando va addosso a Bastoni, perché lì c’è stato un contatto e il difensore nerazzurro rimane a terra, capisce che c’è un minimo rischio di potere essere punito per qualcosa e quindi fa quello che fa un grande calciatore: percepisce il pericolo, resta lì, fa un po’ trash talking e Lautaro reagisce. Non tratterei Modric come un angelo perché per fortuna del Milan non lo è".

Leggi anche
Pancaro: “Scudetto per il Milan? C’è una variabile. Ecco la fortuna di Leao”
Pancaro: “Bartesaghi mi piace molto. Modric avrebbe giocato con me? Non so”

© RIPRODUZIONE RISERVATA