Pancaro: 'Bartesaghi mi piace molto. Modric avrebbe giocato con me? Non so'
L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il pensiero su Modric e Bartesaghi. Ecco le sue parole
Giuseppe Pancaro, doppio ex di Milan e Lazio, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' per parlare della partita di questa sera a San Siro tra i rossoneri e i biancocelesti: "Non mi chieda per chi faccio il tifo perché è impossibile. La Lazio ha realizzato tutti i miei sogni, il Milan mi ha permesso di vivere uno spogliatoio straordinario e di giocare una delle annate migliori della mia vita, quella del mio secondo scudetto, 2003-04. Avevo 34 anni e mi davano tutti per finito. Ho dimostrato il contrario".

L'ex difensore ha parlato anche di alcuni giocatori del Milan attuale. Se gli piace Bartesaghi: "Molto. E anche Palestra". Modric avrebbe giocato nel suo Milan e nella sua Lazio? Pancaro risponde così: "Non so. Simeone, Veron, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf… farei fatica a toglierne uno".

Sia il giovane terzino rossonero che l'ex Real Madrid dovrebbe partire da titolari nella sfida di questa sera proprio contro la Lazio di Maurizio Sarri.

