Milan, Pancaro: 'Maldini dopo la Champions ci disse di ...'. E su Leao ...

Giuseppe Pancaro ha vinto tanto in carriera sia con il Milan e la Lazio. L'ex terzino è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' per parlare della partita di questa sera a San Siro tra i rossoneri e i biancocelesti: "Non mi chieda per chi faccio il tifo perché è impossibile. La Lazio ha realizzato tutti i miei sogni, il Milan mi ha permesso di vivere uno spogliatoio straordinario e di giocare una delle annate migliori della mia vita, quella del mio secondo scudetto, 2003-04. Avevo 34 anni e mi davano tutti per finito. Ho dimostrato il contrario".
Pancaro: "Finale di Champions persa? Non festeggiamo all'intervallo. Maldini ci fece un discorso"
L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il ricordo di Paolo Maldini e non solo. Ecco le sue parole
Pancaro ricorda il suo passaggio dalla Lazio al Milan: "Avrei chiuso la carriera alla Lazio, ma c’erano già le avvisaglie di qualche problemino societario. Avevo perso motivazioni, l’annata non era andata bene e alla fine andai via, ma ebbi la fortuna di entrare in uno spogliatoio di campioni. Il rosso e il nero erano i colori della squadra del mio paese, l’Acri. Per questo mi sono sempre sentito a casa". PROSSIMA SCHEDA
