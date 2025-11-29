Milan, Pancaro: 'Maldini dopo la Champions ci disse di ...'. E su Leao ...

Giuseppe Pancaro ha vinto tanto in carriera sia con il Milan e la Lazio. L'ex terzino è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' per parlare della partita di questa sera a San Siro tra i rossoneri e i biancocelesti: "Non mi chieda per chi faccio il tifo perché è impossibile. La Lazio ha realizzato tutti i miei sogni, il Milan mi ha permesso di vivere uno spogliatoio straordinario e di giocare una delle annate migliori della mia vita, quella del mio secondo scudetto, 2003-04. Avevo 34 anni e mi davano tutti per finito. Ho dimostrato il contrario".