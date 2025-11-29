Pancaro: “Scudetto per il Milan? C’è una variabile. Ecco la fortuna di Leao”

Pianeta Milan
L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il pensiero sulla corsa scudetto e su Leao. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Il Milan può giocarsi lo scudetto in questa stagione? Ecco il pensiero dell'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro: "La variabile è il centravanti". Questa la risposta di Pancaro su se il Milan può vincere lo scudetto: "Ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato".

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex difensore ha parlato anche di Rafael Leao nello specifico. Ecco il suo parere e come si marca il portoghese: "Stretto, duro, senza possibilità di farmi puntare. Devi giocargli attaccato alle caviglie. La sua fortuna è stata incontrare Allegri, che io conosco dai tempi in cui giocavamo a Cagliari. Lui è stato un genio nel capire che uno come Leao non deve correre all’indietro, ma fare una sola fase".

Queste le parole di Pancaro sul portoghese che contro la Lazio dovrebbe di nuovo partire titolare al centro dell'attacco rossonero.

