Pancaro: “Scudetto per il Milan? C’è una variabile. Ecco la fortuna di Leao”

L'ex terzino di Lazio e Milan Giuseppe Pancaro è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il pensiero sulla corsa scudetto e su Leao. Ecco le sue parole

Il Milan può giocarsi lo scudetto in questa stagione? Ecco il pensiero dell'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro : "La variabile è il centravanti". Questa la risposta di Pancaro su se il Milan può vincere lo scudetto: "Ma Leao può risolvere i problemi dei rossoneri. Davanti a tutti c’è sempre l’Inter, poi è un campionato equilibrato".

Nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex difensore ha parlato anche di Rafael Leao nello specifico. Ecco il suo parere e come si marca il portoghese: "Stretto, duro, senza possibilità di farmi puntare. Devi giocargli attaccato alle caviglie. La sua fortuna è stata incontrare Allegri, che io conosco dai tempi in cui giocavamo a Cagliari. Lui è stato un genio nel capire che uno come Leao non deve correre all’indietro, ma fare una sola fase".