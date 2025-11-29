Milan-Lazio, attacco sulle spalle di Leao: le parole di Allegri 'pesano'

Milan-Lazio , Leao dovrebbe essere di nuovo il perno dell'attacco rossonero. Il portoghese, da quando è rientrato in piena forma dopo l'infortunio subito in Coppa Italia contro il Bari, è stato sempre messo tra i titolari da Massimiliano Allegri . La coppia vista con Pulisic nel derby dovrebbe essere quella titolare del Milan, ma tra gli infortuni dell'uno e dell'altro in Serie A si è vista una sola volta dal primo minuto. Nel 3-5-2 dei rossoneri, Leao deve fare un lavoro diverso, specialmente quando non gioca insieme a Gimenez. Il portoghese agisce da prima punta e spesso anche spalle alla porta.

Milan-Lazio, Leao ancora al centro dell'attacco

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche della crescita di Leao: "Per ora è a 4 gol. Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo". Parole molto significative quelle dell'allenatore rossonero.