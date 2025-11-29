Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Leao, i segnali di Allegri: “Io non lo trasformo”. Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan

MILAN-LAZIO

Leao, i segnali di Allegri: “Io non lo trasformo”. Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan

Milan-Lazio, attacco sulle spalle di Leao: le parole di Allegri 'pesano'
Milan-Lazio, Leao dovrebbe di nuovo giocare da titolare al centro dell'attacco di Massimiliano Allegri. Ecco cosa si aspetta da Rafa. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Lazio, Leao dovrebbe essere di nuovo il perno dell'attacco rossonero. Il portoghese, da quando è rientrato in piena forma dopo l'infortunio subito in Coppa Italia contro il Bari, è stato sempre messo tra i titolari da Massimiliano Allegri. La coppia vista con Pulisic nel derby dovrebbe essere quella titolare del Milan, ma tra gli infortuni dell'uno e dell'altro in Serie A si è vista una sola volta dal primo minuto. Nel 3-5-2 dei rossoneri, Leao deve fare un lavoro diverso, specialmente quando non gioca insieme a Gimenez. Il portoghese agisce da prima punta e spesso anche spalle alla porta.

Milan-Lazio, Leao ancora al centro dell'attacco

—  

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato anche della crescita di Leao: "Per ora è a 4 gol. Io non lo trasformo, ha qualità per cui può fare il centravanti: sa difendere palla ed è forte di testa in area. Deve abituarsi ad attaccare la porta quando la palla è esterna. Sta cambiando perché è più nel gioco e quindi si mette più a disposizione quando c'è da fare gioco sporco. I grandi campioni si differenziano per questo". Parole molto significative quelle dell'allenatore rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku altra occasione d'oro: serve convincere il Milan. E i segnali di Allegri ...>>>

Leao deve fare ancora quel passo in avanti per diventare un bomber per il Milan, ma l'inizio stagionale è più che positivo. Da calciatore che spesso veniva criticato per essere troppe volte lontano dal gioco e poco dentro le partite, a prima punta che si sacrifica anche per la squadra. Questo deve essere il passaggio in questa stagione di Leao, oltre a segnare sempre di più.

Leggi anche
Nkunku altra occasione d’oro: serve convincere il Milan. E i segnali di Allegri …
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 13^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA