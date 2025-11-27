Sulla fortuna del Milan secondo molti: "A portieri invertiti non si può. Uno è tesserato per noi, l'altro per loro. Detto questo, la prima parata di Maignan è facile. Poi si enfatizza tutto. Loro hanno fatto una grande partita, abbiamo rispetto perché sono la più forte insieme al Napoli, poi abbiamo avuto situazioni favorevoli sia noi che loro, come succede in una grande partita. Poi stiamo lavorando per migliorare, lo facciamo tutti i giorni. Dobbiamo capire (e lo stiamo facendo) che quando non abbiamo palla bisogna fare difensiva di squadra. Quando vedo Rafa Leao che domenica si danna l'anima per aiutare, siamo sulla buona strada. Non significa che abbiamo sistemato tutto. Servono almeno 51 punti per entrare nelle prime quattro. La quota Champions League potrebbe essere più alta quest'anno e più bassa quella Scudetto, viste le altre".