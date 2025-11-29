partite
Milan-Lazio di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Pellegrini, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.
+++ MILAN-LAZIO, LE NOTIZIE LIVE +++
Milan-Lazio, probabili formazioni: Pulisic e Gimenez entrambi infortunati. Allegri ha la sua scelta per l'attacco rossonero
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Lazio, 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
