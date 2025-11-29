LEGGI ANCHE: Milan, ecco quando torna Pulisic. Leao e Nkunku chiamati a fare una buona prestazione. Novità sull’attacco
Dopo la scorsa annata sottotono, Mike Maignan è tornato ad essere quello di una volta: sempre decisivo, con parate davvero spettacolari, un vero e proprio leader dello spogliatoio. Provedel, invece, ha saputo migliorarsi silenziosamente, diventando un buonissimo portiere. Lo scontro di stasera, perciò, si preannuncia davvero entusiasmante: chi dei due la spunterà?
