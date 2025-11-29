Oltre che un big match tra due grandi squadre, Milan-Lazio sarà anche un big match per i portieri: questa sera, alle 20:45 presso lo stadio di San Siro si affronteranno Mike Maignan e Ivan Provedel, due dei migliori portieri nel nostro campionato. Dati alla mano, sono i portieri che hanno saputo limitare più di qualsiasi altro i gol subiti dalle proprie squadre.