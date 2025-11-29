Pianeta Milan
Milan-Lazio, duello tra giganti: Maignan contro Provedel

Oltre che un big match tra due grandi squadre, Milan-Lazio sarà anche un big match per i portieri: Maignan contro Provedel
Oltre che un big match tra due grandi squadre, Milan-Lazio sarà anche un big match per i portieri: questa sera, alle 20:45 presso lo stadio di San Siro si affronteranno Mike Maignan e Ivan Provedel, due dei migliori portieri nel nostro campionato. Dati alla mano, sono i portieri che hanno saputo limitare più di qualsiasi altro i gol subiti dalle proprie squadre.

Milan-Lazio: Maignan vs Provedel

Secondo gli Expected Goals on target conceded, il portiere biancoceleste avrebbe dovuto incassare 15,2 gol (positivo di 6,2), Mike Maignan invece, ne avrebbe dovuti subire 13,2 (4,2 di differenza). Al secondo posto in classifica poi troviamo Mile Svilar della Roma.

Dopo la scorsa annata sottotono, Mike Maignan è tornato ad essere quello di una volta: sempre decisivo, con parate davvero spettacolari, un vero e proprio leader dello spogliatoio. Provedel, invece, ha saputo migliorarsi silenziosamente, diventando un buonissimo portiere. Lo scontro di stasera, perciò, si preannuncia davvero entusiasmante: chi dei due la spunterà?

