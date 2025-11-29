El Hilali riparte dalla Caronnese: l'ex Milan Primavera cerca il rilancio

LEGGI ANCHE: Leao, i segnali di Allegri: "Io non lo trasformo". Ecco cosa serve per il passo definitivo con il Milan
Particolarmente positiva fu la sua ultima annata in rossonero, la 2022/23 in cui totalizzò 33 presenze tra campionato primavera e Youth League, segnando 15 gol a cui aggiunse 4 assist per i compagni. Dopo quella stagione passò alla formazione olandese Cambuur-Leeuwarden U21 in cui non confermò le aspettative legate al suo passato. Dopo diversi anni in giro per l'Italia, ha una nuova occasione con la maglia della Caronnese.
