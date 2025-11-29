El Hilali riparte dalla Caronnese: l'ex Milan Primavera cerca il rilancio

Youns El Hilali prova a rilanciarsi alla Caronnese. Nicolò Schira rivela la volontà del club lombardo di puntare sull'ex talento del Milan Primavera, reduce da anni complicati tra Olanda e Serie D italiana

"Youns El Hilali è pronto a ripartire dalla Caronnese" scrive in un post pubblicato sul proprio profilo XNicolò Schira, l'esperto giornalista di calciomercato, attento anche alle trattative nei campionati di livello minore. Nel tweet, il giornalista sottolinea l'intenzione del presidente del club lombardo Emiliano Nitti di puntare sul riscatto dell'attaccante classe 2003, che dopo alcune buone stagioni con la maglia del Milan Primavera, si è perso, arrivando persino a giocare nell'innovativa e particolare Kings League.