El Hilali alla Caronnese: l’ex attaccante del Milan Primavera cerca il riscatto dopo stagioni complicate

El Hilali riparte dalla Caronnese: l'ex Milan Primavera cerca il rilancio
Youns El Hilali prova a rilanciarsi alla Caronnese. Nicolò Schira rivela la volontà del club lombardo di puntare sull'ex talento del Milan Primavera, reduce da anni complicati tra Olanda e Serie D italiana
"Youns El Hilali è pronto a ripartire dalla Caronnese" scrive in un post pubblicato sul proprio profilo XNicolò Schira, l'esperto giornalista di calciomercato, attento anche alle trattative nei campionati di livello minore. Nel tweet, il giornalista sottolinea l'intenzione del presidente del club lombardo Emiliano Nitti di puntare sul riscatto dell'attaccante classe 2003, che dopo alcune buone stagioni con la maglia del Milan Primavera, si è perso, arrivando persino a giocare nell'innovativa e particolare Kings League.

I numeri ai tempi del Milan Primavera

Come ricordato da Nicolò Schira, Youns El Hilali era uno dei migliori talenti ai tempi della Primavera rossonera. Nelle quattro stagioni vissute nelle giovanili del Diavolo, ha giocato in under 17, under 18 e due stagioni intere in Primavera 1.

Particolarmente positiva fu la sua ultima annata in rossonero, la 2022/23 in cui totalizzò 33 presenze tra campionato primavera e Youth League, segnando 15 gol a cui aggiunse 4 assist per i compagni. Dopo quella stagione passò alla formazione olandese Cambuur-Leeuwarden U21 in cui non confermò le aspettative legate al suo passato. Dopo diversi anni in giro per l'Italia, ha una nuova occasione con la maglia della Caronnese.

