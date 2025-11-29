Milan, i rossoneri tornano oggi in campo contro la Lazio per la gara valida per la 13^ giornata di Serie A 2025-26. Mercato: un giovane talento seguito dai rossoneri si mette in mostra e altro profilo per l'attacco. Ecco le ultime novità sugli infortuni in casa rossonera. Pancaro e il ricordo su Paolo Maldini. Le top news di Pianeta Milan del 29 novembre 2025. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, nuovo nome per l’attacco. Karetsas gol da urlo. Il punto sugli infortuni. E Maldini …
ULTIME MILAN NEWS
Milan, nuovo nome per l’attacco. Karetsas gol da urlo. Il punto sugli infortuni. E Maldini …
Milan, oggi si torna in campo contro la Lazio. Due novità di mercato. Ecco le ultime sugli infortuni e il retroscena su Maldini. Le top news di Pianeta Milan del 29 novembre 2025