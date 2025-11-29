Diversi Milan Club, infatti, hanno deciso di evitare di esporre i propri striscioni finché non ci sarà un'inversione di rotta significativa. I primi ad esporsi in merito sono stati gli 'Old Clan', un gruppo di veri e propri veterani ma, nelle ultime ore, si sono uniti molteplici club. Il rischio? Ritornare ad avere San Siro privo dei suoi colori, quelli rossoneri.