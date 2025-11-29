Pianeta Milan
Milan, caso ‘Axum’: i tifosi insorgono contro i divieti imposti

Milan, caso ‘Axum’: i tifosi insorgono contro i divieti imposti - immagine 1
Le tensioni tra il tifo rossonero e le autorità non intendono placarsi: ecco il nuovo divieto imposto ai tifosi del Milan
Alessia Scataglini

Le tensioni tra il tifo rossonero e le autorità non intendono placarsi. Dopo lo stop riguardante lo striscione 'Sodalizio Rossonero', è arrivato un nuovo divieto che continua ad alimentare il malumore tra i tifosi rossoneri: bandito anche lo striscione 'Axum', in riferimento alla piazza fuori San Siro, che campeggiava su una transenna del secondo anello blu. La vera motivazione è che lo striscione richiama il luogo di ritrovo della Curva Sud rossonera.

Milan, San Siro senza colori?

—  

Questa serie di divieti sugli striscioni e sulle bandiere, naturalmente, ha suscitato diverse reazioni non solo all'interno della Curva, ma anche tra i vari Milan Club, che hanno voluto esprimere la propria solidarietà al tifo organizzato rossonero.

Diversi Milan Club, infatti, hanno deciso di evitare di esporre i propri striscioni finché non ci sarà un'inversione di rotta significativa. I primi ad esporsi in merito sono stati gli 'Old Clan', un gruppo di veri e propri veterani ma, nelle ultime ore, si sono uniti molteplici club. Il rischio? Ritornare ad avere San Siro privo dei suoi colori, quelli rossoneri.

 

