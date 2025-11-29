Non solo il giovane Torriani, il futuro della porta del Milan potrebbe anche essere legato al nome del giovanissimo Alessandro Longoni. Ecco la nostra analisi
L'Italia Under 17 ha vinto una bellissima medaglia di bronzo al Mondiale di categoria in Qatar. Battuto il Brasile nella finale per il terzo posto ai calci di rigore. A decidere la partita è stato il portiere della Primavera del Milan, Alessandro Longoni: due parate decisive nella lotteria dal dischetto finale. Non solo: per Longoni è stata una competizione davvero molto importante e ricca di grandi prestazioni. Ecco i numeri del portiere rossonero dall'analisi di 'Opta' e 'Sofascore' per Pianeta Milan.
Longoni ha giocato 8 partite nella competizione con solo 0.63 gol subiti di media e quasi due parate a partita, di cui meno una di media da tiri dentro l'area di rigore. 73% di parate tenendo 5 volte la porta inviolata dell'Italia Under 17. 2 calci di rigore parati e una valutazione di sofascore sopra al 7 di media. A settembre, Longoni è stato convocato da Massimo Oddo per le partite del Milan Futuro contro Leon e Chievo. Nato a Como il 31 gennaio 2008, il giovane portiere rossonero deve ancora compiere 18 anni, ma ha già la totale fiducia del Milan Primavera e del suo mister Renna. Sono 17 le presenze con l'Under 17 del Milan (con 24 gol subiti) e 29 con la primavera del Diavolo con 35 gol subiti. Il ragazzo deve ancora crescere ovviamente, ma insieme a Torriani resta il futuro della porta del Milan.