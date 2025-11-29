L'Italia Under 17 ha vinto una bellissima medaglia di bronzo al Mondiale di categoria in Qatar. Battuto il Brasile nella finale per il terzo posto ai calci di rigore. A decidere la partita è stato il portiere della Primavera del Milan, Alessandro Longoni : due parate decisive nella lotteria dal dischetto finale. Non solo: per Longoni è stata una competizione davvero molto importante e ricca di grandi prestazioni. Ecco i numeri del portiere rossonero dall'analisi di ' Opta ' e ' Sofascore ' per Pianeta Milan .

Longoni ha giocato 8 partite nella competizione con solo 0.63 gol subiti di media e quasi due parate a partita, di cui meno una di media da tiri dentro l'area di rigore. 73% di parate tenendo 5 volte la porta inviolata dell'Italia Under 17. 2 calci di rigore parati e una valutazione di sofascore sopra al 7 di media. A settembre, Longoni è stato convocato da Massimo Oddo per le partite del Milan Futuro contro Leon e Chievo. Nato a Como il 31 gennaio 2008, il giovane portiere rossonero deve ancora compiere 18 anni, ma ha già la totale fiducia del Milan Primavera e del suo mister Renna. Sono 17 le presenze con l'Under 17 del Milan (con 24 gol subiti) e 29 con la primavera del Diavolo con 35 gol subiti. Il ragazzo deve ancora crescere ovviamente, ma insieme a Torriani resta il futuro della porta del Milan.