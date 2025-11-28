Da domani sera niente striscione Milan Club Old Clan: i motivi della scelta

LEGGI ANCHE: Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda
"A partire da domani lo striscione Old Clan non sarà più esposto e questo fino a data da destinarsi. La decisione fa seguito al divieto imposto dalle autorità all'esposizione dello striscione SODALIZIO nella nostra curva.
Il provvedimento, immotivato e immotivabile, aveva probabilmente come obiettivo la disarticolazione della curva stessa. I ragazzi, con ironia graffiante, hanno dimostrato che dietro una sigla ci sono partecipazione e passione, valori che nessun divieto può cancellare.
Per noi vale la stessa cosa.
Old Clan si basa sull'amicizia che lega un gruppo di persone da oltre 40 anni di vita vissuta.
Old Clan è vivere emozioni e trasmetterle ai nostri figli.
Old Clan è contribuire tutti insieme ad iniziative solidali.
Old Clan è molto più di uno striscione e quindi esporlo o meno nulla cambia per la nostra realtà.
Peccato davvero per chi vive in un mondo di fantasmi popolato solo dal malaffare.
Peccato davvero. Per loro.
Noi andiamo avanti comunque, fieri di esistere!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA