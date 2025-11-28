Da domani sera niente striscione Milan Club Old Clan: i motivi della scelta

Pianeta Milan
Niente striscione del Milan Club Old Clan a ‘San Siro’: ecco i motivi dietro la scelta

Nel Milan continua la tensione: dopo le proteste della Curva Sud contro società e De Siervo, anche il Milan Club Old Clan annuncia che non esporrà più il proprio striscione a San Siro, in segno di solidarietà per il divieto imposto alla Curva
Nonostante la grande vittoria arrivata nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, nel mondo Milan le polemiche e i problemi non finiscono mai. In vista della prossima sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma sabato sera alle ore 20:45 a 'San Siro', ci sono altre novità che riguardano il tifo organizzato rossonero. Dopo il duro comunicato della Curva Sud contro la società milanista e le critiche mosse contro l'A.D. della Serie A De Siervo, è arrivata un'altra notizia che riguarda un gruppo storico del tifo milanese.

Milan Club Old Clan, niente striscione in solidarietà della Curva Sud

Il Milan Club Old Clan, uno dei gruppi storici del tifo rossonero, ha annunciato che dal match di domani contro la Lazio non esporrà più il proprio striscione a San Siro. Una decisione presa per solidarietà verso la Curva Sud, a cui è stato impedito di mostrare lo striscione "Sodalizio rossonero" durante la stracittadina milanese. Di seguito il comunicato pubblicato sui social del gruppo.

"A partire da domani lo striscione Old Clan non sarà più esposto e questo fino a data da destinarsi. La decisione fa seguito al divieto imposto dalle autorità all'esposizione dello striscione SODALIZIO nella nostra curva.

Il provvedimento, immotivato e immotivabile, aveva probabilmente come obiettivo la disarticolazione della curva stessa. I ragazzi, con ironia graffiante, hanno dimostrato che dietro una sigla ci sono partecipazione e passione, valori che nessun divieto può cancellare.

Per noi vale la stessa cosa.

Old Clan si basa sull'amicizia che lega un gruppo di persone da oltre 40 anni di vita vissuta.

Old Clan è vivere emozioni e trasmetterle ai nostri figli.

Old Clan è contribuire tutti insieme ad iniziative solidali.

Old Clan è molto più di uno striscione e quindi esporlo o meno nulla cambia per la nostra realtà.

Peccato davvero per chi vive in un mondo di fantasmi popolato solo dal malaffare.

Peccato davvero. Per loro.

Noi andiamo avanti comunque, fieri di esistere!"

