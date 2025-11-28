I prestiti del Milan: doppietta di Pobega e assist decisivo per Chukwueze

Nell'ultima finestra di mercato estiva, il Milan ha concluso diverse operazioni in prestito per i giocatori in uscita, non solo per i giovani dal vivaio del Diavolo. In totale sono dodici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Di seguito viene presentato il borsino dei diversi giocatori in prestito.
Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda
