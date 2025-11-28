Pianeta Milan
Mercato, offerta accettata per Gimenez: libera il posto a Franculino? Milan-Lazio, assenza!

Mercato, offerta accettata per Gimenez: libera il posto a Franculino? Milan-Lazio, assenza! - immagine 1
Tra Milan-Lazio e Calciomercato: Gimenez ai saluti? Stefano Bressi ci racconta le ultime novità: gli aggiornamenti
Alessia Scataglini
Con il derby ormai archiviato, Massimiliano Allegri si è messo subito a preparare il prossimo big match. Nella serata di domani, alle ore 20:45 presso lo stadio 'Giuseppe Meazza', a.k.a San Siro, di Milano, andrà in scena Milan-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. In settimana, però, sono arrivate delle notizie negative per il tecnico livornese: Christian Pulisic non prenderà parte al match contro i biancocelesti a causa di un affaticamento muscolare rimediato proprio dopo il derby.

LEGGI ANCHE: Il Milan in prestito: delirio inglese per Chukwueze, doppietta per Pobega. Ancora male Camarda

Non solo Serie A. In questi giorni si sta smuovendo molto il calciomercato. Con Gimenez in uscita già a gennaio, il Milan sta osservando in modo molto particolare il giovane Franculino, attaccante del Midtjylland classe 2004, che potrebbe arrivare al posto del messicano. Di questo e tanto altro ne ha parlato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan. Aggiornamenti anche sulla formazione di domani sera!

