Curva Sud contro De Siervo: 'Punta a giocare tra canguri e sceicchi...'

La Curva Sud prosegue la propria protesta contro i vertici del calcio italiano, accusati dal tifo organizzato rossonero di non difendere adeguatamente i diritti dei tifosi. Dopo il duro comunicato nei confronti della società rossonera riguardo il caso dello striscione 'Sodalizio Rossonero', ora nel mirino finiscono accordi commerciali ritenuti penalizzanti per i supporter e l'assenza di interventi sul caro biglietti nei settori ospiti della Serie A. Questo il messaggio, particolarmente duro, rivolto all'amministratore delegato Luigi De Siervo e pubblicato sul profilo Instagram del tifo organizzato milanista.
La Curva Sud torna a criticare i vertici del calcio italiano, accusando di non tutelare i tifosi tra caro biglietti e accordi penalizzanti. Nel mirino l'A.D. De Siervo, bersaglio di un nuovo messaggio duro pubblicato su Instagram dal tifo organizzato
"Esistono campionati come la Bundesliga che celebrano i tifosi, mettendoli al centro dello spettacolo, con settori dedicati al tifo organizzato con posti in piedi, prezzi calmierati e libertà negli striscioni, nelle coreografie, negli spettacoli pirotecnici. Poi esiste l’ing. De Siervo a capo di Serie A che punta a giocare tra canguri e sceicchi, che consente prezzi folli in stadi fatiscenti, che punta ad eliminare le tifoserie organizzate".
