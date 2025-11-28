Pianeta Milan
Curva Sud, duro comunicato contro la società: 'Ci state negando un diritto'
La Curva Sud ha pubblicato sui social un duro comunicato nei confronti della società rossonera, in cui viene accusata di non aver dato nessuna spiegazione dopo il divieto presentato poche ore prima del derby tra Inter e Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri vola sulle ali dell'entusiasmo e prepara la prossima sfida con la Lazio di Sarri dopo la grande vittoria nel derby. Ma non tutto nella stracittadina è andato come ci si aspettava qualche giorno prima. Parliamo della situazione legata al tifo organizzato rossonero, a cui fu vietato a poche ore dalla partita di esporre lo striscione 'Sodalizio Rossonero'. Così, la curva milanista decise di creare una coreografia originale per aggirare il divieto, utilizzando le torce dei telefoni e formando la parola 'Sodalizio'.

Il comunicato della Curva Sud

A distanza di cinque giorni dalla stracittadina, la curva milanista si è esposta sui propri social pubblicando un lungo comunicato riguardo la vicenda, in cui viene accusata per l'ennesima volta la società rossonera per non aver dato spiegazioni in merito al divieto di esposizione. Di seguito il comunicato integrale.

"Sono esattamente 6 giorni che aspettiamo risposte ufficiali dalla società alla nostra pec inviata venerdì, dove chiediamo di avere nero su bianco il provvedimento, riportante le motivazioni del divieto del nuovo striscione 'sodalizio rossonero'. La nostra dirigenza non solo non ha speso mezza parola in merito a questa vicenda vergognosa, di cui conosce molto bene tutti i retroscena, ma oggi ci sta di fatto negando un diritto non rispondendo ad una richiesta del tutto lecita. Ma d'altra parte siamo abituati ad una società che risponde solo a ciò che gli fa comodo, basti pensare che siamo ancora in attesa di ricevere risposte ai ricorsi presentati per la black-list.

In tutto ciò, esclusi i soliti noti che ci mettono la faccia, dobbiamo ringraziare il resto della stampa che a parte elogiare la coreografia geniale di domenica scorsa, si guarda bene da fare il proprio mestiere non raccontando ciò che da mesi succede, sono poi gli stessi che si fanno paladini della libertà di stampa e di pensiero...".

