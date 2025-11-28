Curva Sud, duro comunicato contro la società: 'Ci state negando un diritto'

"Sono esattamente 6 giorni che aspettiamo risposte ufficiali dalla società alla nostra pec inviata venerdì, dove chiediamo di avere nero su bianco il provvedimento, riportante le motivazioni del divieto del nuovo striscione 'sodalizio rossonero'. La nostra dirigenza non solo non ha speso mezza parola in merito a questa vicenda vergognosa, di cui conosce molto bene tutti i retroscena, ma oggi ci sta di fatto negando un diritto non rispondendo ad una richiesta del tutto lecita. Ma d'altra parte siamo abituati ad una società che risponde solo a ciò che gli fa comodo, basti pensare che siamo ancora in attesa di ricevere risposte ai ricorsi presentati per la black-list.