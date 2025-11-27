Secondo quanto riferito da 'Il Messaggero', i primi problemi riguardanti questa scelta potrebbero apparire già da gennaio. Oltre alla Lazio, che come sappiamo ha il merito bloccato anche nella sessione invernale, ci sono altre squadra in Serie A che potrebbero correre dei rischi: Napoli, Atalanta, Fiorentina, Torino e Genoa, senza plusvalenze o aumenti di capitale, potrebbero avere le mani legate.
Un primo snodo importante è fissato per il 30 novembre: in questa data, tutti i club dovranno presentare alla Nuova Commissione Federale tutti i bilanci aggiornati al 30 di settembre. Dopo il passaggio in FIGC, arriveranno le prime risposte. Oltre alla sessione invernale, però, iniziano le prime preoccupazioni anche per quella estiva del 2026, nella quale subentreranno anche i nuovi paletti imposti dalla UEFA: chi non rispetterà i nuovi parametri sugli indicatori economici potrà essere penalizzato, nella migliore ipotesi, con delle multe o addirittura il blocco del mercato. Una vera e propria rivoluzione.
