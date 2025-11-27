Pianeta Milan
Ex Milan, Papin: “Nkunku non è come gli altri, in Italia è difficile per lui. Maignan? Incredibile”

Ex Milan, Papin: “Nkunku non è come gli altri, in Italia è difficile per lui. Maignan? Incredibile” - immagine 1
Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti: le sue parole sui francesi attuali del Milan e sul portoghese Rafael Leao. Piccolo pensiero anche per Olivier Giroud
Alessia Scataglini
Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube. L'ex bomber francese si è soffermato a parlare di alcuni francesi del Milan attuale, ovvero Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku, ma c'è stato spazio anche per Rafael Leao e Olivier Giroud, anche lui ex attaccante del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Papin

Su Leao: "Per lui forse è più difficile, fargli cambiare mi sembra molto difficile. Se è capace, diventerà un altro giocatore".

Su Giroud: "Siamo molto amici, quando è arrivato al Milan ero contento. Un centravanti come lui segna e difende, e gioca anche in porta. Ha fatto una scelta importante, è difficile andare al Milan quando sei in squadre come Chelsea o Arsenal. Al Milan giochi sempre per vincere, lui è stato fortissimo".

Su Rabiot e Maignan: "Maignan è incredibile, uno dei più grandi portieri francesi. Sembra imbattibile, sa sempre cosa deve fare. Rabiot l'ho conosciuto quando era all'OM, uno dei più grandi centrocampisti moderni che io conosco. Fa gol, difende, tecnicamente è bravissimo. Sta facendo bene".

Su Fofana e Nkunku: "Nkunku fisicamente non è come gli altri, ha bisogno di tecnica e velocità e in Italia è difficile perché le difese sono forti. Per lui è difficile ma parliamo di un bravissimo ragazzo e un bel giocatore. Fofana fa un po' fatica ma ha tecnica e carattere, ha bisogno di un po' più di tempo".

