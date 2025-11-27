Le parole di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, sulle squadre che vorrebbe affrontare e sulle differenze tra Premier e Serie A: le sue parole
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. L'ex calciatore del Chelsea, arrivato al Milan nell'inverno del 2021, ha parlato anche delle differenze tra Premier League e Serie A, per poi spostarsi sulle squadre che vorrebbe affrontare con il Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Milan, le parole di Tomori
Sulle squadre che vorrebbe affrontare: "Contro squadre inglesi ho giocato e segnato contro il Liverpool, ma uscimmo sconfitti. Abbiamo battuto il Newcastle e il Tottenham. Quando gioco contro di loro è normale pensare che le persone ti guardino e vuoi dimostrare loro di cosa sei capace. Tutti sono sempre eccitati nel giocare contro una squadra inglese. Se c'è una squadra contro la quale vorrei giocare? Barcellona, Yamal è fortissimo. Mi piacerebbe incontrare anche il PSG. Ho parlato con Musah, che ora gioca all'Atalanta, quest'anno li hanno sfidati in Champions League e mi ha detto che è la squadra più forte contro la quale ha mai giocato e mai giocherà".