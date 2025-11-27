Pianeta Milan
Il difensore rossonero, Matteo Gabbia, è tornato a parlare dell'ultimo derby vinto contro l'Inter: le sue parole ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' sulle sensazioni pre match e sui giorni successivi alla Vittori
Il difensore rossonero, Matteo Gabbia, è tornato a parlare dell'ultimo derby vinto contro l'Inter grazie ad un gol di Christian Pulisic. Il centrale rossonero, ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' ha rilasciato delle dichiarazioni sulle sensazioni avvertite prima del big match, facendo riferimento ad una frase detta sotto al tunnel di San Siro, per poi spostarsi ai giorni successivi alla vittoria. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su quando hanno capito che avrebbero vinto la stracittadina: “Il mio ‘godiamoci questa partita’ nel tunnel? Quello che ho detto è quello che sinceramente pensavo prima della partita perché giocare un derby è sempre un qualcosa di speciale. Penso che siamo una squadra con ottime qualità, che lavora bene insieme e che ha sempre voglia di migliorare, di conseguenza penso che avevamo tutte le carte in regola per battere un avversario che è fortissimo. Sono stato felice di com’è andata, abbiamo capito che avremmo potuto vincere a fine partita, perché alla fine quando l’arbitro fischia realizzi che potrai passare una bella serata e che hai fatto gioire un sacco di persone”.

Vivere Milano post derby:“Sempre bello quando si vince una partita così importante, dopo poi è sempre bello passare tempo con le persone che si amano e a cui si vuole bene, io ho fatto questo. Voglio ripetere che l’Inter è una squadra forte, fatta di ottimi giocatori, che quindi richiede fino alla fine massima attenzione senza mai pensare di avercela fatta prima della fine. Adesso c’è da pensare a sabato sera perché è la partita più importante per cercare di vivere altri giorni molto belli e sereni dopo la Lazio“.

