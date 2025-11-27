Milan, le parole di Gabbia sul derby

Su quando hanno capito che avrebbero vinto la stracittadina: “Il mio ‘godiamoci questa partita’ nel tunnel? Quello che ho detto è quello che sinceramente pensavo prima della partita perché giocare un derby è sempre un qualcosa di speciale. Penso che siamo una squadra con ottime qualità, che lavora bene insieme e che ha sempre voglia di migliorare, di conseguenza penso che avevamo tutte le carte in regola per battere un avversario che è fortissimo. Sono stato felice di com’è andata, abbiamo capito che avremmo potuto vincere a fine partita, perché alla fine quando l’arbitro fischia realizzi che potrai passare una bella serata e che hai fatto gioire un sacco di persone”.