Tomori: “Lo scudetto? Incredibile. Nessuno ci dava favoriti. Quando arrivammo allo stadio…”

Le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, ai microfoni di FilthyFellas sullo scudetto vinto nel maggio del 2022
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Il difensore rossonero, dopo aver parlato del suo arrivo al Milan, dei suoi compagni e di Maldini, ha voluto ricordare lo scudetto vinto nel maggio del 2022 in un testa a testa contro l'Inter fino alla fine. I rossoneri hanno riconquistato il titolo di Campioni d'Italia dopo più di 10 lunghi anni nella partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Tomori sullo scudetto del 2022

Sullo Scudetto nel 2022: "Vincere la Serie A è stato incredibile, specialmente perché nessuno ci dava favoriti. Noi sapevamo l'avremmo vinto, ma quando ce lo chiedevano rispondevamo sempre che guardavamo partita per partita e non ci pensavamo. Ricordo l'ultima partita, giocavamo fuori casa, e mi chiesero quanti biglietti per la partita mi servivano. Mi dissero di sbrigarmi perché il sito del Sassuolo era ormai in crash: i tifosi rossoneri stavano acquistando tutti i biglietti. Ci sono 4 tribune: in una c'erano i tifosi di casa, nelle restanti c'erano solo tifosi del Milan.

Quando arrivammo allo stadio, due ore prima, lo stadio era già pieno. Al fischio finale tutti quanti invasero il campo, era pazzesco, ci abbracciavano e baciavano. Incredibile, per non parlare della parata in città".

 

