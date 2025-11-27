Fikayo Tomori , difensore del Milan dal 2021 , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Il difensore rossonero, dopo aver parlato del suo arrivo al Milan , dei suoi compagni e di Maldini , ha voluto ricordare lo scudetto vinto nel maggio del 2022 in un testa a testa contro l'Inter fino alla fine. I rossoneri hanno riconquistato il titolo di Campioni d'Italia dopo più di 10 lunghi anni nella partita contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Tomori sullo scudetto del 2022

Sullo Scudetto nel 2022: "Vincere la Serie A è stato incredibile, specialmente perché nessuno ci dava favoriti. Noi sapevamo l'avremmo vinto, ma quando ce lo chiedevano rispondevamo sempre che guardavamo partita per partita e non ci pensavamo. Ricordo l'ultima partita, giocavamo fuori casa, e mi chiesero quanti biglietti per la partita mi servivano. Mi dissero di sbrigarmi perché il sito del Sassuolo era ormai in crash: i tifosi rossoneri stavano acquistando tutti i biglietti. Ci sono 4 tribune: in una c'erano i tifosi di casa, nelle restanti c'erano solo tifosi del Milan.