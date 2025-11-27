Pianeta Milan
Tomori: “Quando è arrivato Modric nessuno sapeva che aspettarsi, poi avevamo capito tutto”

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Tante le dichiarazioni fatte, tra cui quelle legate ai suoi compagni di squadra. Il difensore rossonero ha volto stilare una sorta di top 3 dei compagni avuti in rossonero, parlando anche di Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Tomori sui suoi compagni

Sulla sua top 3 dei compagni al Milan: "In questa top 3 metto assolutamente Modrić. Quando è arrivato nessuno sapeva cosa aspettarsi, ma già dopo il primo allenamento avevamo capito tutto. Qualcuno, quel giorno, negli spogliatoi gli chiese se avesse mai perso la palla. La risposta era no ovviamente. È incredibile, ma stiamo parlando di un Pallone d'Oro, questo è il livello.

Poi ci metto Reijnders. Quando guardo il City lui è sempre nella posizione giusta per segnare, ma a volte la palla non gli arriva. Quando era al Milan si divertiva, troppo forte nello stretto. Poi c'è Theo, quando lui e Rafa partivano sulla sinistra c'era poco da fare. Theo non era uno che amava sprintare senza palla, ma con il pallone tra i piedi diventava velocissimo. Leao? Lui potrebbe tranquillamente vincere il Pallone d'Oro. È alto, è forte, è veloce, sa dribblare. Ha tutto per essere uno dei migliori".

 

 

