Tomori: “Milan? La scelta migliore che potessi fare. Maldini e Massara mi chiesero…”

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole
Alessia Scataglini
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Tanti i temi trattati, tra cui quello legato al suo arrivo al Milan, nel gennaio del 2021. Il centrale ex Chelsea ha raccontato del periodo del Covid e dei suoi primi mesi in Italia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Tomori sul suo arrivo

Sull'esperienza in Italia: "Ho sempre saputo che avrei giocato all'estero, non so perché. Quindi quando è arrivato il Milan non mi è pesato andare via, insomma è il Milan. Se è stata la miglior scelta che potessi fare? Certamente. Non è stato difficile trasferirmi, era il periodo del COVID, ma all'infuori di ciò è stato semplice. Se pensavo che sarei rimasto oltre il primo prestito di 6 mesi? Nel 2020 penso di aver giocato qualcosa come 5 partite e pensavo: 'Ok devo tornare a giocare'. Quando ho iniziato a giocare ho capito subito come gli italiani vivono il calcio. Se giochi bene loro ti trattano come il migliore che abbiano mai visto, come il re del mondo.

Ho raggiunto quello status e stavo davvero bene, così non pensavo al futuro: qualsiasi cosa sarebbe capitata sarebbe andata bene. Così verso marzo/aprile, Maldini e Massara vennero da me e mi chiesero se volessi rimanere. Qualche minuto dopo il mio agente mi contattò dicendo che se quella era la mia decisione, era già tutto fatto: mi avrebbero riscattato

