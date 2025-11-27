Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas': le sue parole
Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del podcast 'FilthyFellas'. Tanti i temi trattati, tra cui quello legato al suo arrivo al Milan, nel gennaio del 2021. Il centrale ex Chelsea ha raccontato del periodo del Covid e dei suoi primi mesi in Italia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Milan, le parole di Tomori sul suo arrivo
—
Sull'esperienza in Italia: "Ho sempre saputo che avrei giocato all'estero, non so perché. Quindi quando è arrivato il Milan non mi è pesato andare via, insomma è il Milan. Se è stata la miglior scelta che potessi fare? Certamente. Non è stato difficile trasferirmi, era il periodo del COVID, ma all'infuori di ciò è stato semplice. Se pensavo che sarei rimasto oltre il primo prestito di 6 mesi? Nel 2020 penso di aver giocato qualcosa come 5 partite e pensavo: 'Ok devo tornare a giocare'. Quando ho iniziato a giocare ho capito subito come gli italiani vivono il calcio. Se giochi bene loro ti trattano come il migliore che abbiano mai visto, come il re del mondo.