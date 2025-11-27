Milan, senti Gabbia: 'Siamo un gruppo sano, unito e allineato col Mister'

Ha poi aggiunto una frase che riporta i tifosi rossoneri alla stagione dell'ultimo scudetto, contraddistinta da un gruppo molto unito anche fuori dal campo. Infatti, non è il primo rossonero a parlarne: "Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".
Non bisogna montarsi la testa—
Sull'importanza di rimanere concentrati, senza farsi prendere dall'entusiasmo del momento: "Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".
Piedi per terra anche per lui, protagonista della sua migliore stagione al Milan: "Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".
