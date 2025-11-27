Milan, senti Gabbia: 'Siamo un gruppo sano, unito e allineato col Mister'

Pianeta Milan
Milan, Gabbia elogia l’unione della squadra: “Siamo un gruppo sano che si vuole bene, allineati col Mister”

In questo grande inizio di stagione del Milan, al momento secondo a due punti dalla Roma prima in classifica, bisogna sottolineare una figura fondamentale per l'ambiente e per Massimiliano Allegri. Come sottolinea, infatti, il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Matteo Gabbia è una colonna importantissima nell'architettura studiata da Max per il suo Diavolo, titolare in 12 partite su 12 in Serie A.

Le parole di Matteo Gabbia

Inoltre, nell'articolo del quotidiano milanese dedicato al numero 46 rossonero, vengono riprese dal giornale le dichiarazioni di Gabbia rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport' nella giornata di ieri, a margine di un evento speciale organizzato dal club di via Aldo Rossi. Sulla stracittadina vinta pochi giorni fa ha dichiarato: "Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche martedì abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio".

Ha poi aggiunto una frase che riporta i tifosi rossoneri alla stagione dell'ultimo scudetto, contraddistinta da un gruppo molto unito anche fuori dal campo. Infatti, non è il primo rossonero a parlarne: "Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".

Non bisogna montarsi la testa

Sull'importanza di rimanere concentrati, senza farsi prendere dall'entusiasmo del momento: "Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".

Piedi per terra anche per lui, protagonista della sua migliore stagione al Milan: "Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".

