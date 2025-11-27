Milan, senti Gabbia: 'Siamo un gruppo sano, unito e allineato col Mister'

Ha poi aggiunto una frase che riporta i tifosi rossoneri alla stagione dell'ultimo scudetto, contraddistinta da un gruppo molto unito anche fuori dal campo. Infatti, non è il primo rossonero a parlarne: "Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici".

Non bisogna montarsi la testa — Sull'importanza di rimanere concentrati, senza farsi prendere dall'entusiasmo del momento: "Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell'anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato".

Piedi per terra anche per lui, protagonista della sua migliore stagione al Milan: "Onestamente ho sempre avuto la voglia e l'ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno".